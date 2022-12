Pontedera, Canzi: "Con l'Olbia bravi e fortunati. Spirito di gruppo straordinario"

Il Pontedera chiude il 2022 con un pirotecnico 5-4 all'Olbia, maturato al termine di una partita destinata a restare negli annali del calcio pontederese. Sesta vittoria consecutiva al Mannucci per i granata, che vanno alla sosta al quarto posto in classifica. Nel post gara, il tecnico Massimiliano Canzi analizza il successo contro i sardi con il consueto equilibrio:

"Dobbiamo essere bravi, lucidi e goderci questa vittoria, che arriva prima di un periodo di sosta quindi a livello mentale vale doppio. Come sempre quando porti a casa il risultato rimangono in mente solo le cose positive, ma è evidente che abbiamo fatto tanti errori. Ci sono state tante cose positive e quasi altrettante negative. Senza la voglia di vincere certe partite non si possono recuperare. Una partita che stavamo vincendo 3-1 avremmo potuto tranquillamente perderla 5-3 quindi siamo stati bravi ma anche fortunati. Uno degli aspetti positivi al di là dei tre punti e dello spirito avuto dalla squadra sono i tre gol di Cristian Mutton: il giusto coronamento per un ragazzo che fino ad ora ha sempre lottato, si è sempre allenato, non ha mai fatto mancare il suo sostegno a quelli che giocavano al suo posto e non è l'unico perchè anche tanti altri ragazzi stanno tenendo questo atteggiamento ed è un premio per loro. Sotto quest'aspetto ho veramente un gruppo straordinario"