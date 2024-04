Serie C, pareggio deludente del Pontedera che si ferma 2 a 2 contro l'Olbia

Pareggio che lascia l'amaro in bocca al Pontedera che si ferma sul 2 a 2 contro l'Olbia già retrocesso in Serie D. Partono forte i sardi che vanno in vantaggio dopo cinque minuti grazie a Fabbri che di testa risolve una mischia in seguito ad un calcio d'angolo. I granata reagiscono e trovano il pari con Delpupo al 20' che chiude alla grande una lunga azione manovrata e lo stesso attaccante sudamericano ci riprova poco più tardi. I granata insistono cercando il varco giusto muovendo il pallone mentre gli ospiti ci provano in contropiede, al 42' arriva il vantaggio dei toscani con Ambrosini che ha fortuna e un suo cross fuori misura finisce per beffare Van der Want.

Nella ripresa pareggia subito l'Olbia con Nanni che cerca il tiro da posizione non facile e supera Vivoli. Il Pontedera prova a reagire ma i ragazzi di Canzi sono molto meno brillanti del solito in fase di possesso e non hanno occasioni fino al 81' quando Cerretti ci prova di testa ma il portiere dei sardi devia e in pieno recupero ancora Cerretti di testa sfiora il gol vittoria ma manca lo specchio. Il Pontedera adesso deve vincere a Carrara nell'ultima partita per mantenere la posizione e sperare di risalire.

Pontedera – Olbia 2 a 2 (2 a 1)

Pontedera (3-4-3): Vivoli; Calvani, Martinelli (30’st Provenzano), Espeche; Perretta, Lombardi (19’st Ianesi), Ignacchiti (30’st Provenzano), Ambrosini (12’st Cerretti); Delpupo, Benedetti, Peli (12’st Ganz). A disp: Lewis, Busi, Gagliardi, Pretato, Guidi, Salvadori. All. Canzi

Olbia (3-5-2): Van der Want; Bellodi, Palomba (30’st Scaringi), Fabbri; Arboleda, Zanchetta, Mameli (24’st Schiavone), Biancu (24’st Di Marcello), Ricceri (36’pt Dessena); Catania, Scapin (1’st Nanni). A disp: Fraraccio, Zallu, La Rosa, Boganini, Gennari, Iobbi, Petrone. All. Biagioni

Arbitro: Viapiana di Catanzaro, assistenti Peletti di Crema e Gennuso di Caltanissetta. 4° ufficiale Scarpati di Formia.

Reti: 5’pt Fabbri (O), 21’pt Delpupo (P), 43’pt Ambrosini (P); 7’st Catania (O).

Note: 1' e 4' di recupero. Nessuna ammonizione.