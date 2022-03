Serie C

Serie C Girone B

Avrà inizio alle ore 17.30 di domenica 3 aprile il match tra Pontedera e Olbia, valido per la sedicesima giornata di ritorno di Serie C girone B. La gara del "Mannucci" era originariamente prevista per le ore 14.30, ma la Lega Pro ha comunicato nel pomeriggio di ieri la variazione.