Magnaghi non basta, 1-1 tra Pontedera e Olbia

Il Pontedera impatta 1-1 con l'Olbia al "Mannucci", rimandando ancora una volta il ritorno ai tre punti (sesta partita consecutiva) e scivolando momentamente fuori dalla zona playoff. Avvio di gara vivace, con azioni interessanti da una parte e dall'altra, poi al 28' i granata passano in vantaggio: tocco di Benedetti per Magnaghi, il quale infila nell'angolino Ciocci. Sedicesimo gol in campionato per il numero 9, attualmente in testa alla classifica marcatori del girone B assieme a Zamparo della Reggiana e Rolfini dell'Ancona Matelica. Il Pontedera continua ad attaccare, senza però riuscire a raddoppiare entro l'intervallo. Ad inizio ripresa arriva così il pareggio dell'Olbia, grazie ad una punizione dello specialista Emerson. I sardi ci provano ancora con Biancu, mentre dalla parte opposta una conclusione di Caponi sfiora il palo. Finale di gara in sordina. Pontedera in campo per la terzultima di campionato sabato prossimo a Teramo.

Pontedera-Olbia 1-1, il tabellino della partita

PONTEDERA: Melgrati, Milani, Shiba, Caponi, Magnaghi (81' Mattioli), Barba (75' Serena), Catanese, Espeche, Benedetti (66' Mutton), Perretta, Regoli. A disp.: Sposito, Nicoli, Martini, Foglia, Di Meo, Marianelli, Benericetti, De Ioannon, Cerrato. All.: Maraia.

OLBIA: Ciocci, Brignani, Boccia, Emerson, Pisano (66' Pinna), Lella, Chierico, Travaglini, Biancu (88' Saira), Ragatzu, Mancini (77' Ladinetti). A disp.: Van der Want, Renault, Giandonato, Perseu, Occhioni, Finocchi, Manca. All.: Lavecchia

Arbitro: Djurdjevic di Trieste

Reti: 28' Magnaghi (P), 50' Emerson (O)