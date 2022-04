Match-ball Pontedera: a Teramo per blindare la salvezza e sognare i playoff

Teramo, Siena, Modena: tre partite (le ultime del campionato di Serie C girone B, post-season permettendo) in cui il Pontedera proverà a mettere in cassaforte il prima possibile la matematica salvezza per poi sognare un piazzamento playoff, l'ennesimo delle ultime stagioni. Sono attualmente 7 i punti di vantaggio dei granata (fermi a quota 42 punti e scivolati all'undicesimo posto dopo l'1-1 interno con l'Olbia) rispetto alla zona playout, la cui asticella si è impennata nelle ultime partite grazie al rendimento importante di Pistoiese, Fermana e Viterbese. D'altro canto il Pontedera è in piena corsa per i playoff: la Carrarese, decima, ha gli stessi punti della truppa di Maraia, ma al momento si trova davanti grazie al vantaggio negli scontri diretti e alla miglior differenza reti. I marmigiani, assieme a Vis Pesaro (44), Lucchese (44) e Teramo (41) saranno a meno di clamorose sorprese le squadre che contenderanno al Pontedera l'accesso nelle prime dieci posizioni, considerando il divario con le prime sette classificate (Ancona Matelica settimo a quota 50).

Sabato 9 aprile, orario d'inizio 17:30 al "Bonolis" di Teramo, lo scontro diretto contro gli abruzzesi di casa attende il Pontedera. In casa dei granata i tre punti mancano da sei giornate (27 febbraio, 2-0 contro il Cesena al "Mannucci") e nelle ultime due uscite sono arrivati due pareggi con medesimo risultato (1-1); il Teramo viene invece da una vittoria per 2-1 contro la Carrarese, che ha rappresentato il quarto risultato utile consecutivo dopo il ko interno (0-1) del 12 marzo contro l'Aquila Montevarchi. Nella gara di andata la squadra di Guidi ebbe la meglio con un secco 3-0. Per la sfida di sabato il Pontedera recupera i difensori Bakayoko e Matteucci, mentre saranno indisponibili per squalifica capitan Caponi e Catanese. Quello di Teramo sarà un vero e proprio match-ball