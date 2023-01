Pontedera, Mattia Pretato passa in prestito all'Arezzo

Prima operazione del mercato invernale per il Pontedera, che cede in prestito all'Arezzo (Serie D) il difensore Mattia Pretato. Cresciuto nelle giovanili di Juventus e Torino, il classe 2002 piemontese era arrivato in granata nell'estate 2019, ben figurando in Berretti ed entrando in pianta stabile in Prima squadra a partire da giugno 2020, dopo un'esperienza formativa al Ponsacco in Serie D. In questo primo scorcio di campionato a Pontedera, Pretato ha collezionato due presenze, di cui una da titolare. Il centrale difensivo resterà alla corte dei grandi ex granata Paolo Indiani e Paolo Giovannini fino al termine della stagione per poi fare ritorno in riva all'Era.