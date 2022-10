Pontedera e Recanatese si annullano: 0-0 al 'Mannucci'

Il Pontedera compie diversi passi indietro rispetto alla sconfitta bugiarda di Carrara e non va oltre uno scialbo 0-0 casalingo nel turno infrasettimanale contro la Recanatese fanalino di coda. Prima del fischio d'inizio, le due squadre si uniscono in un 'No al bullismo' scritto su uno striscione a centrocampo. Passando alla cronaca, i primi 45' raccontano di una partita bloccata, in cui gli unici due sussulti sono rappresentati da un tiro sopra la traversa di Catanese e da un colpo di testa di Shiba che costringe Siano a deviare sopra la traversa per evitare l'autorete. In avvio di ripresa i granata sembrano intenzionati ad alzare i ritmi e dopo pochi minuti Nicastro sfiora il palo su cross di Ladinetti. Invece, col passare dei minuti è la Recanatese a venir fuori. Sbaffo insidia Siano, poi i marchigiani chiudono in pressione alla ricerca del loro primo successo stagionale, senza però riuscire a sfondare. Domenica il Pontedera sarà ospite del San Donato Tavarnelle.

Pontedera - Recanatese 0-0, il tabellino della partita

PONTEDERA: Siano; Shiba, Espeche, Martinelli; M.Somma, Ladinetti, Catanese (81' Fantacci), Perretta (61' Aurelio); Benedetti (70' Izzillo); Mutton (70' Cioffi), Nicastro. A disp.: Cagnina, Stancampiano, Marcandalli, Pretato, De Ioannon, Di Bella, Casadidio. All.: Canzi.

RECANATESE: Fallani; F.Somma, Pacciardi, Ferrante, Quacquarelli; Alfieri, Raparo; Sbaffo, Ferretti (76' Senigagliesi), Minicucci (76' Marilungo); Giampaolo (10' Zammarchi, 76' Carpani). A disp.: Bagheria, Amadio, Longobardi, Tafa, Morrone, Ventola. All.: Pagliari.

Arbitro: Domenico Leone di Barletta

Ammoniti: Shiba, Catanese, Izzillo, M.Somma