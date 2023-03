Pontedera, il ds Moreno Zocchi rinnova fino al 2024

Serie C

Serie C Girone B

Parola d'ordine continuità in casa Pontedera. Circa un mese dopo il rinnovo dell'allenatore Massimiliano Canzi, il club granata ha annunciato nel pomeriggio odierno di aver prolungato il contratto del direttore sportivo Moreno Zocchi fino a giugno 2024.

L'ex dirigente di Imolese, Vicenza, Juventus Settore Giovanile, Cremonese, Spezia, Pavia, Legnano e Perugia si è accasato in riva all'Era la scorsa estate, raccogliendo la pesante eredità di Paolo Giovannini. Il Pontedera si trova attualmente in piena zona playoff nel girone B di Serie C.

“Il lavoro svolto da Zocchi in questi mesi è stato eccezionale - ha commentato il presidente Piero Gradassi. - A lui si deve la costruzione di una squadra omogenea e competitiva, oltre al fatto di aver portato qui un allenatore, Max Canzi, che ha dimostrato di essere validissimo alla causa Granata. Il prolungamento del contratto di Zocchi, preceduto da quello di Canzi, vuole essere un segnale di continuità da parte dell'U.S Città di Pontedera e per i progetti futuri”.