Pontedera, giovedì sera la festa per i 110 anni di storia granata

Sarà una penultima giornata di campionato (ultima al "Mannucci") dal sapore speciale per il Pontedera. In occasione del match contro il Siena, in programma per giovedì 14 aprile (calcio d'inizio alle ore 21), si svolgerà la celebrazione dei 110 anni di storia della Società Granata. Diverse le iniziative previste: la squadra scenderà in campo con una maglia speciale creata da Errea e scelta dai tifosi (pre ordinabile al sito https://rgmsport.com/prod…/maglia-gara-110-anni-pontedera/, mentre le divise indossate dai giocatori verranno messe all'asta con ricavato devoluto in beneficenza) e, al fine di colorare lo Stadio di granata, la società ha fissato alla cifra simbolica di 1 euro il prezzo d'ingresso (biglietti in vendita dalla giornata di ieri). Inoltre, durante la serata sfileranno i ragazzi del settore giovanile, presente e futuro della società Granata. Una serata di festa per Pontedera ed il Pontedera, con la speranza che il risultato della partita permetta ai ragazzi di Maraia di continuare a credere nel sogno playoff.