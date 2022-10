Il Pontedera non riesce a ribaltare i pronostici della vigilia e cede 2-0 al lanciatissimo Siena nell'anticipo della sesta giornata di Serie C girone B, in programma al "Mannucci". In avvio, granata subito insidiosi con un tiro di potenza di Cioffi, di poco sopra la traversa. Alla prima avanzata della sua partita, il Siena si porta in vantaggio al 9': fallo da rigore di Siano su Belloni, dal dischetto va Disanto che infila lo stesso portiere locale. Il gol dà fiducia agli ospiti che prendono le redini del gioco e vanno a più riprese vicini al raddoppio, in particolare con De Paoli e Buglio. Il secondo tempo si apre sullo stesso copione: il Siena attacca e al 52' va sullo 0-2 grazie ad una conclusione da posizione molto defilata del solito Disanto. Un duro colpo per il Pontedera, che però non demorde e vive la fase migliore della sua gara tra la seconda rete avversaria e l'espulsione di Espeche al 73'. Aurelio manda di poco fuori su cross di Ladinetti, poi Catanese colpisce la traversa di testa su servizio di Fantacci, infine Nicastro conclude di sinistro a lato di un soffio. In inferiorità numerica i granata non hanno le forze per contrastare il quotato avversario, che nel finale sfiora il tris con Arras. Dopo quattro pareggi consecutivi il Pontedera torna a perdere e resta ancora a secco di vittorie, a quota quattro punti in classifica: domenica 9 ottobre, ad Alessandria, i ragazzi di Catalano non potranno sbagliare.