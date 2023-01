Pontedera, colpo in attacco: dall'Udinese ecco Ianesi. Saluta Petrovic

Porte girevoli nel reparto avanzato del Pontedera, che registra l'ingresso di Simone Ianesi e, nel contempo, l'addio di Tomi Petrovic.

Classe 2002, esterno d'attacco di piede destro che predilige giocare sulla corsia mancina, l'ultimo colpo di mercato messo a segno dal DS Moreno Zocchi arriva dall'Udinese ed è reduce da una prima metà di stagione trascorsa in prestito al Trento (Serie C girone A), nella quale ha totalizzato diciassette presenze tra campionato e Coppa Italia. Cresciuto nel settore giovanile bianconero, Ianesi si era messo in mostra nell'annata 2021/22, mettendo a referto sedici gol in ventidue gettoni nel campionato di Primavera 2.

Termina, invece, il prestito di Petrovic dal Pordenone. La punta croata classe 1999 chiude la sua esperienza in maglia granata dopo sei mesi con uno score di 15 presenze ed un gol, quest'ultimo realizzato nel pareggio alla quarta giornata con la Vis Pesaro.