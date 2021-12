Pontedera, mercoledì 15 dicembre la presentazione del telo Granata di Palazzo Leoncini

Tutto pronto per la festa in casa Pontedera: domani, mercoledì 15 dicembre, dalle ore 17.30, si terrà l'evento di presentazione del telo di Palazzo Leoncini e questa iniziativa aprirà le celebrazioni per l'importante traguardo dei 110 anni di storia, previsto nel 2022. Nel ritratto, raffigurati due pontederesi doc come Andrea Caponi (capitano e bandiera del Pontedera) e Lorenzo Bardini (classe 2000 cresciuto nel settore giovanile): una scelta simbolica, che unisce presente e futuro del progetto granata e rafforza il legame del Pontedera con la sua città.

Di seguito la scaletta dell’evento (fonte: Ufficio Stampa U.S. Città di Pontedera):

• 17.30 Arrivo squadra in Piazza Martiri della Libertà

• Inizio sfilata nel corso insieme al Vespa Club

• Arrivo in Piazza Curtatone dove si aggiungeranno la squadra femminile e una rappresentanza del settore giovanile Granata

• Ore 18.30 arrivo al Duomo con Radio Bruno e 50Canale che si occuperanno di presentazione e intrattenimento

• Ore 19.00 inizio Dj Set

• Ore 19.45 Termine evento