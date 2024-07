Serie C, Pontedera: ecco i primi colpi di luglio, ufficiali Ragatzu e Van Ransbeeck

Arrivano i primi colpi del Pontedera che comunica di aver acquistato l'attaccante Daniele Ragatzu e il centrocampista Kenneth Van Ransbeeck, due rinforzi di esperienza in attacco e a centrocampo che saranno dei pilastri importanti della squadra e dello spogliatoio nella prossima stagione. Di seguito i comunicati della società:

"’US Città di Pontedera comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista belga Kenneth Van Ransbeeck.

Nato a Bruxelles il 6 dicembre 1994, prodotto del florido settore giovanile dell’Anderlecht, Van Ransbeeck fa il suo arrivo in Italia nel 2016, alla corte del Catanzaro in Serie C. Da quel momento non lascerà più il calcio italiano, maturando esperienza sia in Serie D (100 presenze, 4 reti e 7 assist) che in Serie C (87 presenze, 5 reti e 8 assist). Nelle ultime due stagioni è stato uno dei punti di forza del Legnago Salus, di cui ha spesso indossato la fascia di capitano.

Centrocampista centrale eclettico, di piede mancino, Van Ransbeeck è un ottimo tiratore da fermo ed è capace di disimpegnarsi egregiamente anche nella posizione più avanzata di trequartista. "

"L’US Città di Pontedera comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante classe ’91 Daniele Ragatzu.

Le prime parole di Ragatzu: “Sono felice di essere qui. Pontedera per me è una sfida stimolante: la società punta molto sui giovani e noi “vecchi” abbiamo una responsabilità importante. Conosco bene mister Agostini, dai tempi del settore giovanile del Cagliari, e anche diversi compagni, che ho incontrato tante volte da “avversari”. Voglio dimostrare il mio valore anche a Pontedera, con lavoro, impegno ed umiltà. Un grande saluto ai tifosi granata: ci vediamo allo stadio e sono sicuro che ci divertiremo!”."