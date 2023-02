Pontedera, domani il recupero a Pesaro. Guidi firma il primo contratto da professionista

Serie C

Serie C Girone B

Ventiquattro giorni dopo il Pontedera torna a Pesaro. Nel pomeriggio di mercoledì 15 febbraio (calcio d'inizio ore 18) andrà in scena il recupero della 23ª giornata di Serie C girone B tra i biancorossi marchigiani ed i granata, rinviato lo scorso 22 gennaio a causa dell'impraticabilità del terreno di gioco dello stadio Benelli, sottoposto al forte maltempo.

Si tratta di un crocevia fondamentale per il campionato della truppa di Canzi. L'ultima sconfitta casalinga con la Carrarese ha confermato la discontinuità di risultati nel girone di ritorno, ma un successo sul campo della Vis, oltre all'immediato riscatto, varrebbe il balzo al quinto posto in classifica, sorpassando sia il Gubbio che la stessa Carrarese. Il Pontedera troverà di fronte un avversario in ottima forma, rigenerato dalla sosta natalizia. La Vis Pesaro di mister Oscar Brevi, subentrato il 5 dicembre a David Sassarini, è difatti reduce da sei risultati utili consecutivi, che le hanno permesso di risalire la china fino ad uscire dalla zona playout.

Alla vigilia della trasferta marchigiana il Pontedera ha annunciato un'importante novità: il centrocampista Matteo Guidi, classe 2003, ha firmato il suo primo contratto da professionista, che lo legherà ai granata fino al 2025. Prodotto del settore giovanile pontederese, dove è approdato nel 2018, Guidi sta trovando spazio agli ordini di mister Canzi, dopo aver contribuito da protagonista alla promozione in Serie C del San Donato Tavarnelle nella passata stagione.