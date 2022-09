Pontedera, 1-1 al fotofinish contro la Vis Pesaro

Terzo pari di fila per il Pontedera, stavolta ottenuto allo scadere contro la Vis Pesaro al "Mannucci". Davanti al proprio pubblico i granata partono intraprendenti e nei primi 15' sfiorano il gol in due occasioni: prima Gavazzi rischia l'autorete su cross da sinistra, poi Mutton manda di poco a lato su assist di Fantacci. Ad affondare il colpo, però, è la Vis: punizione dal limite di Di Paola, la barriera respinge e Fedato insacca con un tiro di potenza. Marchigiani in vantaggio alla mezz'ora. Il match prosegue senza particolari sussulti fino ad inizio ripresa, quando il pesarese Marcandella colpisce l'incrocio dei pali della porta di Siano. Mister Catalano corre ai ripari ed effettua una tripla sostituzione che rianima il Pontedera. La pressione dei granata si concretizza al 90', quando Petrovic batte Farroni con un bel diagonale. Sabato prossimo Pontedera ospite del Cesena, quest'ultimo sconfitto 2-0 dalla Fermana.