Tonfo del Pontedera: al Mannucci passa la Viterbese 2-0

Seconda sconfitta interna consecutiva per il Pontedera. Al "Mannucci" i granata cedono il passo ad una Viterbese assetata di punti per uscire dalla zona retrocessione. Ospiti subito avanti dopo 4' con Volpicelli, bravo a trasformare un rigore concesso per fallo di Espeche su Mungo. Un'ingenuità dello stesso esperto difensore pontederese dà il là al gol del raddoppio, firmato al 63' da Polidori. Pontedera piuttosto macchinoso e poco pericoloso dalle parti di Fumagalli. Volpicelli sfiora la terza rete dei laziali, poi al 4' di recupero Caponi viene atterrato in area da D'Ambrosio, ma Magnaghi calcia sul palo il tiro dal dischetto del possibile 1-2. I granata restano fermi a quota 40 punti e domenica prossima li attende la difficilissima trasferta a Pescara.

Pontedera - Viterbese 0-2, il tabellino della partita

PONTEDERA: Melgrati, Milani, Foglia, Shiba, Magnaghi, Barba, Bakayoko, Serena, Espeche, Benedetti, Perretta. A disp.: Sposito, Nicoli, Martini, Mattioli, Caponi, Mutton, Catanese, Marianelli, Benericetti, Matteucci, Regoli, De Ioannon. All.: Ivan Maraia.

VITERBESE: Fumagalli, Martinelli, Urso, Volpicelli, Adop, Mungo, D'Ambrosio, Calcagni, Bianchimano, Semenzato, Megelaitis. A disp.: Bisogno, Polito, Iuliano, D'Uffizi, Aromatario, Pavlev, Polidori, Marenco, Alberico. All.: Alessandro Dal Canto.

Arbitro: Maggio di Lodi, coad. da Ciancaglini di Vasto e Vitale di Ancona

Reti: 4' rig. Volpicelli, 63' Polidori