Pontedera con le polveri bagnate, la Recanatese la spunta 1-0

Come otto giorni fa al Mannucci contro la Carrarese, il Pontedera perde ancora di misura, stavolta in casa di una Recanatese a caccia di punti in chiave salvezza. I granata chiudono così con il magro bottino di un punto il trittico di partite comprensivo del turno infrasettimanale a Pesaro (1-1). Gara combattuta al "Tubaldi", con le due squadre che nel complesso si equivalgono per predominio e situazioni interessanti create. La miglior occasione dei primi 45' capita sui piedi di Giampaolo, il quale centra la traversa a Siano battuto. Il Pontedera risponde ad inizio ripresa con uno spunto di Ianesi, ma a ridosso dell'ora di gioco a colpire è la Recanatese, con Sbaffo che si avventa sul cross di Morrone e batte Siano. La reazione degli uomini di Canzi è tiepida e si limita ad una buona palla gol nel recupero per Catanese, sventata da Fallani. Nonostante il passo falso il Pontedera resta in zona playoff, seppur già dal prossimo turno (derby toscano contro il San Donato Tavarnelle al Mannucci) sia necessario un cambio di marcia.

Recanatese - Pontedera 1-0, il tabellino della partita

RECANATESE: Fallani; Somma, Ferrante, Pretti (57' Marafini), Yabre; Guadagni (87' Ferretti), Morrone (66' Foresta), Alfieri (66' Senigagliesi), Carpani; Giampaolo (57' Marilungo), Sbaffo. A disp.: Amadio, Meli, Longobardi, Quacquarelli, Stampete. All.: Pagliari

PONTEDERA: Siano; Marcandalli, Espeche, Bonfanti (79' Somma); Gonçalves (65' Sosa), Guidi (46' Peli), Catanese, Perretta; Benedetti; Cioffi (46' Ianesi), Nicastro. A disp.: Vivoli, Stancampiano, De Ioannon. All.: Canzi

Arbitro: Di Reda di Molfetta

Rete: 58' Sbaffo