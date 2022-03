Pontedera, Maraia: "Reggiana forte e molto motivata. Siamo stati poco incisivi"

Dopo tre vittorie consecutive il Pontedera rimane a secco nella proibitiva trasferta in casa della Reggiana (0-2). Questo il commento di Ivan Maraia, allenatore dei granata, al termine del match:

"Mi aspettavo una Reggiana che sarebbe scesa in campo subito aggressiva perchè, dopo gli ultimi risultati non proprio positivi e conoscendo il risultato del Modena, le motivazioni erano inevitabilmente a mille. Nonostante il risultato finale secondo me abbiamo tenuto sbene: la squadra è rimasta in partita e, anche se non siamo mai stati pericolosi, ho sempre avuto la sensazione che fossimo vivi. In fase difensiva abbiamo concesso pochissimo, mentre siamo stati poco "cattivi" davanti. È una sconfitta che ci sta contro un avversario forte, determinato e molto motivato. Testa alla prossima".