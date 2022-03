Si ferma il Pontedera: sconfitta 2-0 in casa della Reggiana

Il Pontedera interrompe la striscia di vittorie consecutive (tre) perdendo 2-0 in casa della Reggiana seconda in classifica. La squadra di Maraia fa quel che può contro un avversario dal tasso tecnico decisamente superiore, rimanendo in partita fino ad un quarto d'ora dal termine. Reggiana in vantaggio all'11' del primo tempo: sugli sviluppi di un traversone di Sciaudone, Arrighini colpisce di testa, la palla sbatte contro un avversario e Cremonesi insacca alle spalle di Sposito. Il raddoppio arriva al 72' con il grande ex Arrighini che trova la zampata vincente su corner di Radrezza. Prossimo turno Pontedera-Fermana, sabato 12 marzo al "Mannucci".

Reggiana - Pontedera 2-0, il tabellino della partita

REGGIANA (3-4-3): Venturi; Luciani, Rozzio, Cremonesi; Libutti, Rossi, Sciaudone, Contessa; Rosafio, Arrighini, Lanini. A disp.: Voltolini, Camigliano, D'Angelo, Neglia, Marconi, Porcino, Radrezza, Cauz, Scappini, Zamparo. All.: Diana

PONTEDERA (3-5-2): Sposito; Shiba, Espeche, Bakayoko; Milani, Catanese, Foglia, Barba, Perretta; Benedetti, Magnaghi. A disp.: Santarelli, Melgrati, Caponi, Martini, Mutton, Di Meo, Marianelli, Benericetti, Regoli, Serena, Mattioli, De Ioannon. All.: Maraia

Arbitro: Giaccaglia di Jesi

Reti: 11’ Cremonesi, 72' Arrighini