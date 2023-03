Pontedera, a Rimini obiettivo continuità. Out in tre, mediana da ripensare

Messo in archivio il prezioso blitz a Sassari, il Pontedera fa tappa a Rimini per un'altra sfida di grande peso nell'economia della stagione. Domani, calcio d'inizio ore 17.30, i granata affronteranno la formazione romagnola con la possibilità, in caso di bottino pieno, di allungare a più sette sulla stessa (attualmente al decimo posto, l'ultimo utile per i playoff) e allo stesso tempo di provare ad avvicinarsi alla Carrarese quinta, distante quattro lunghezze.

Dopo aver raccolto un solo punto tra le gare con Carrarese, Vis Pesaro, Recanatese e San Donato Tavarnelle, l'ultimo successo in casa della Torres ha riportato serenità in casa pontederese. Viceversa, i biancorossi sono caduti 3-1 nell'ultima uscita nel fortino della Carrarese, non riuscendo a dare continuità al precedente 'colpo' sul campo della Fermana. La formazione di Marco Gaburro è ancora a caccia della prima vittoria tra le mura amiche nel 2023 (l'ultima il 10 dicembre, 2-1 all'Ancona). All'andata (5 novembre), il Pontedera si impose per 1-0 al "Mannucci".

Per il match del "Romeo Neri" le varie squalifiche obbligano mister Max Canzi a ripensare la linea mediana. Un turno di stop per Giovanni Catanese e Matteo Guidi, mentre sono tre le giornate inflitte dal giudice sportivo a Riccardo Ladinetti, espulso domenica in Sardegna, come si legge nel comunicato di Lega Pro, "per avere, al 34° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con una testata al volto". Un episodio, come confermato dalle riprese televisive, inesistente.

Quello di Rimini si tratta del primo appuntamento di un trittico di impegni ravvicinati, che vedrà il Pontedera di scena martedì 14 marzo, ore 18, al "Mannucci" contro la capolista Reggiana e sabato 18 in casa del Fiorenzuola.