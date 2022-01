Con il Comunicato Ufficiale 176/L del 7 gennaio 2022 è stata ufficializzata la decisione del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli che, "sentito il parere del Consulente MedicoScientifico della Lega Pro Dott. Francesco Braconaro, considerato il permanere delle condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, a parziale modifica dei Comunicati Ufficiali n. 73/L del 09.08.2021 e n. 86/L del 12.08.2021, dispone il posticipo anche della 3ª giornata di ritorno del Campionato Serie C 2021/2022" (fonte: legapro.com)

Serie C

Serie C Girone B

Serie C, rinviata la 3ª giornata di ritorno. Il Pontedera torna in campo il 22 gennaio in casa con l'Ancona Matelica