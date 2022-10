Nicastro ribalta il San Donato Tavarnelle: il Pontedera vince 2-1

Nel segno di Nicastro. Il Pontedera vince 2-1 in trasferta ed in rimonta il derby toscano col San Donato Tavarnelle, trascinato dalla doppietta del suo attaccante di riferimento, arrivato in riva all'Era nel corso dell'ultimo mercato estivo. In un primo tempo nel complesso poco vivace, i fiorentini passano in vantaggio al 16' con Borghi, che ruba il tempo a Shiba e batte Siano col mancino. Il Pontedera prova a reagire e prima sfiora il pari con Martinelli (salvataggio sulla linea di Regoli) poi ha la grande opportunità di pareggiare su calcio di rigore al 24', ma Nicastro si fa parare il tiro da Cardelli. Il match prosegue in sostanziale equilibrio fino al 65', quando Nicastro si fa perdonare con il gol dell'1-1, su assist di Fantacci. I granata ci credono e appena sei minuti più tardi effettuano il sorpasso ancora con Nicastro. Sarà il gol decisivo, poiché, nel finale, la formazione di Canzi gestisce senza particolari patemi il vantaggio acquisito. Il Pontedera sale a quota 11 punti in classifica, agganciando l'Imolese e lasciando la zona playout. Sabato prossimo, al 'Mannucci' contro la Torres (12 punti), la possibilità di fare un ulteriore balzo in avanti.

San Donato Tavarnelle - Pontedera 1-2, il tabellino della partita

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-1-2): Cardelli; Borghi, Brenna, Siniega; Bovolon, Regoli, Rossi A., Montini; Carcani; Galligani, Marzierli. A disp.: Rossi M., Onori, Forconi, Nunziatini, Mazzoli, Sepe, Viviani, Noccioli, Ubaldi, Gjana, Lozza. All.: Magrini.

PONTEDERA (3-4-1-2): Siano; Shiba, Espeche, Martinelli; Somma, Ladinetti, Catanese, Aurelio; Benedetti; Nicastro, Cioffi. A disp.: Cagnina, Stancampiano, Pretato, Di Bella, Marcandelli, Fantacci, Guidi, Perretta, De Ioannon, Mutton, Casadio. All.: Canzi.

Arbitro: Simone Gauzolino Torino.

Reti: 16' Borghi, 65' Nicastro, 71' Nicastro