Il Pontedera espugna Siena con un rigore di Magnaghi

Colpaccio del Pontedera, che vince 1-0 al "Franchi" di Siena, tornando alla vittoria dopo due passi falsi consecutivi. Avvio veemente dei granata: dopo pochi secondi dal fischio d'inizio bolide di Magnaghi da fuori area e palla sulla traversa; all'11' assist del numero 9 per Barba, che si presenta a tu per tu con Lanni, ma l'estremo difensore senese risponde presente. Col passare dei minuti cresce il Siena e prima Acquadro poi Guberti provano ad impensierire Angeletti. Superata la mezz'ora la svolta del match: al 31' Terzi atterra in area Barba e il direttore di gara oltre ad assegnare il calcio di rigore al Pontedera, espelle l'esperto centrale bianconero. Dal dischetto implacabile Magnaghi, Pontedera in vantaggio.

Il Siena non riesce a reagire, così al rientro dall'intervallo mister Negro rivoluziona i suoi, passando alla difesa a 3. A rendersi pericolosa, però, è ancora la formazione di Maraia, con Milani (che sfiora il palo) e Mattioli (intervento di Lanni). Negli ultimi 20' il Siena, nonostante l'uomo in meno, alza il proprio baricentro, costringendo il Pontedera sulla difensiva fino al triplice fischio, ma il punteggio non cambia. Quarta sconfitta consecutiva per il Siena, mentre per il Pontedera tre punti d'oro.

Siena - Pontedera, il tabellino della partita

Siena - Pontedera 0-1

SIENA (4-3-3): Lanni; Mora (46' Milesi), Conson, Terzi, Favalli; Acquadro, Pezzella, Bani (78' Montiel); Disanto (89' Peresin), Karlsson, Guberti (36' Paloschi). A disp.: Mataloni, Marocco, Terigi, Farcas, Milesi, Montiel, Zaccone, Cardoselli, Marcellusi, Peresin, Darini, Paloschi. All.: Negro.

PONTEDERA (3-5-1-1): Angeletti; Shiba, Espeche, Bakayoko; Perretta, Barba, Caponi, Catanese, Milani; Benedetti; Mattioli; Magnaghi. A disp.: Sposito, Santarelli, Parodi, Bardini, Mutton, Di Meo, Marianelli, D’Antonio, Benericetti, Benedetti, Regoli, De Ioannon. All.: Maraia.

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno

Rete: 32' rig. Magnaghi (P)

Note: Espulso al 31' Terzi (S). Ammoniti Guberti, Di Santo, Pezzella, Peresin (S) Caponi, Angeletti (P)