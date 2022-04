Pontedera salvo, Maraia: "Un traguardo eccezionale"

Nel post-partita di Teramo-Pontedera 1-1, l'allenatore dei granata Ivan Maraia ha commentato la prestazione dei suoi, matematicamente salvi con due giornate di anticipo:

"Primo tempo molto combattuto, secondo tempo meno anche perché la sensazione che ho avuto dal campo è che entrambe le squadre dal punto di vista fisico avessero qualcosa meno e di conseguenza c'è stata meno aggressività e ritmo. Per noi è un punto molto importante che ci garantisce la permanenza in questa categoria e mi sento di fare i complimenti alla squadra perché ha meritato questo traguardo. È una squadra molto giovane e, in un campionato così complicato come quello di quest'anno, nonostante gli alti e bassi ha avuto la forza di reagire nei momenti di difficoltà e ottenere la salvezza matematica a due giornate dalla fine per il decimo anno consecutivo: un risultato per noi eccezionale considerando le realtà contro cui andiamo a giocare. Fino ad un mese e mezzo fa eravamo in una posizione per cui avremmo potuto puntare ai playoff, adesso siamo in quel novero di squadre che si giocheranno un paio di posti. Noi le affronteremo con un pizzico più di leggerezza e tranquilità, ma comunque sempre al massimo".