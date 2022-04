Il Pontedera pareggia 1-1 a Teramo: un punto che vale la salvezza

Il terzo pari consecutivo, ancora una volta per 1-1, basta al Pontedera per festeggiare al "Bonolis" di Teramo il raggiungimento dell'aritmetica salvezza con due giornate di anticipo. Partenza sprint della formazione di Maraia, che si porta in vantaggio al 5' grazie al tap-in di Benedetti sulla respinta di Perucchini dopo il tiro di Barba. D'Andrea e Hadziosmanovic provano ad impensierire, dalla parte opposta, Melgrati, ma il pareggio dei padroni di casa arriva nel finale di frazione con il colpo di testa di Bernardotto, su assist di Rosso. Nella ripresa da segnalare una conclusione insidiosa di Magnaghi come unico sussulto nell'equilibrio generale. Pontedera in campo giovedì prossimo al "Mannucci" contro il Siena (calcio d'inizio alle ore 21) per interrompere la striscia senza vittorie (sette partite consecutive) e sognare un posto nei playoff.

Teramo - Pontedera 1-1, il tabellino della partita

TERAMO (3-4-3): Perucchini, Codromaz, Soprano, Pinto; Hadziosmanovic, Arrigoni, Fiorani, Ndrecka; Rosso, Bernardotto, D’Andrea. A disp.: Agostino, Viero, Lombardo, Mordini, Rossetti, De Grazia, Papaserio, Cisco, Furlan, Forgione, Iacoponi, Montaperto. All.: Guidi.

PONTEDERA (3-4-1-2): Melgrati, Matteucci, Espeche, Bakayoko; Perretta, Foglia, Barba, Milani; Benedetti; Magnaghi, Mutton. A disp.: Sposito, Nicoli, Martini, Shiba, Mattioli, Di Meo, Marianelli, Serena, Benericetti, Regoli, De Ioannon, Di Bella. All.: Maraia.

Arbitro: Baratta di Rossano

Reti: 5' Benedetti (P), 41' Bernardotto (T)