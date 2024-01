Serie C. Ufficiale Ganz al Pontedera, l'attaccante figlio d'arte ha scelto la maglia numero 99

Il Pontedera ha annunciato il rinforzo per l'attacco, si tratta di Simone Ganz, punta centrale classe 1991 figlio d'arte di Maurizio. Ganz ha messo a segno oltre 80 reti tra Serie B e C e arriva tra le fila dei granata per portare anche un pò di esperienza in una rosa molto giovane. L'attaccante ha firmato un contratto di sei mesi.

Di seguito il comunicato della società granata:

"L'US Città di Pontedera comunica di aver raggiunto l'accordo con l'attaccante classe 1993 Simone Andrea Ganz.

Nato a Genova, figlio d'arte (suo padre Maurizio è stato attaccante di Inter e Milan negli anni Novanta), il nuovo centravanti granata è cresciuto nelle giovanili del Milan fino a debuttare nei professionisti nel corso del match di Champions League Bate Borisov-Milan 1-1 del 1° novembre 2011.

In seguito ha indossato maglie importanti tra cui Como, Hellas Verona, Pescara e Ascoli, mettendo insieme 22 gol in 84 presenze in Serie B e 59 gol in 195 gettoni in Lega Pro. Nella prima metà della stagione in corso ha militato nel Brindisi (Serie C girone C).

Ganz si è legato all'US Città di Pontedera fino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo e indosserà la maglia numero 99.

Benvenuto nella famiglia Granata Simone!"