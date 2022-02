L'ex Magrassi stende il Pontedera: vince 1-0 l'Entella

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa Entella

Il Pontedera esce sconfitto, ma con l'onore delle armi, dalla trasferta di Chiavari contro la quotata formazione locale della Virtus Entella. La prima frazione di gioco vede i padroni di casa fare la partita e rendersi pericolosi in varie occasioni, ma gli ottimi interventi di Melgrati (in particolare su un colpo di testa di Silvestre e Merkaj) rimandano il vantaggio dell'Entella fino a 4' dall'intervallo, quando l'ex di turno Magrassi infila il numero 1 granata a tu per tu.

Nella ripresa il copione cambia: il Pontedera alza il proprio baricentro e staziona con costanza nella metà campo avversaria. Al 71' Borra è strepitoso nel negare il gol a Magnaghi, poi nel forcing finale si rendono pericolosi Barba, Perretta, Magnaghi ed Espeche, ma il punteggio resta invariato. Per il Pontedera, appuntamento al "Mannucci" mercoledì 16 febbraio (ore 18), per il turno infrasettimale contro il Gubbio.

Virtus Entella - Pontedera 1-0, il tabellino della partita

Virtus Entella (4-3-1-2): Borra; Coppolaro, Silvestre, Chiosa, Barlocco; Karic, Lipani, Palmieri; Schenetti; Magrassi, Merkaj. A disp.: Slauys, Alesso, Dessena, Pellizzer, Morosini, Rada, Di Cosmo, Lescano, Meazzi, Pavic, Sadiki. All.: Volpe.

Pontedera (3-5-2): Melgrati; Perretta, Espeche, Shiba; Serena, Catanese, Foglia, Barba, Milani; Mutton, Magnaghi. A disp.: Sposito, Nicoli, Santarelli, Martini, Mattioli, Di Meo, Marianelli, Benericetti, Benedetti, Regoli, De Ioannon, Di Bella. All.: Maraia.

Arbitro: Marotta di Sapri, coad. da Di Bella e Bonomo

Reti: 41' Magrassi