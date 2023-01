Campo impraticabile, rinviata Vis Pesaro-Pontedera

Non si disputerà questo pomeriggio il match Vis Pesaro-Pontedera, valevole per la ventitresima giornata di Serie C girone B. Il forte maltempo si è abbattuto sulla città marchigiana ed ha reso impraticabile il terreno di gioco dello stadio "Benelli". La decisione del rinvio è arrivata dopo tre sopralluoghi effettuati tra le 17 e le 18 dal direttore di gara, Ubaldi di Roma, assieme ai due capitani, Coppola per i locali ed Espeche per i granata. Da definire la data del recupero.