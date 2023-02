Pontedera raggiunto nel finale, è 1-1 in casa della Vis Pesaro

Sfuma ad un passo dal traguardo la vittoria del Pontedera nel recupero della ventitreesima giornata di Serie C girone B in casa della Vis Pesaro. I granata, reduci dall'immeritata sconfitta interna con la Carrarese di sabato scorso, approcciano alla sfida del Benelli con personalità e nei primi 45' si fanno preferire agli avversari sia per gioco che per occasioni. Al 19' il primo grande sussulto: ottimo spunto di Benedetti sul lato destro dall'area, il numero 20 pontederese serve al centro Cioffi, il quale batte a rete a botta sicura ma Farroni devia in corner con un intervento miracoloso. Il Pontedera torna a farsi pericoloso al 33', quando Cioffi si mette in proprio e conclude di potenza dal limite: palla sopra la traversa. A due minuti dall'intervallo, sugli sviluppi di un calcio di punizione in area avversaria, gli uomini di Canzi passano: tocco di Benedetti e stoccata vincente di Nicastro che non lascia scampo a Farroni con la complicità di una deviazione della barriera. Poco calcio giocato e tante interruzioni nel corso del secondo tempo. La Vis Pesaro resta in inferiorità numerica al 76' per l'espulsione di Gerardi, pareggiata all'82' dal cartellino rosso estratto dal signor Mucera di Palermo nei confronti di Martinelli. All'84' i locali raggiungono il definitivo 1-1: punizione da destra di St. Clair., la retroguardia pontederese lascia solo sul secondo palo Rossoni ed il difensore pesarese insacca in spaccata alle spalle di Stancampiano. Finisce così ed il Pontedera aggancia la Carrarese al sesto posto. I granata restano nelle Marche: domenica nuova gara esterna contro la Recanatese.

Vis Pesaro - Pontedera 1-1, il tabellino della partita

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Rossoni, Tonucci, Gega; Ghazoini, Aucella,Coppola (46' Valdifiori), Pucciarelli (81' Sanogo), Zoia (46' St. Clair); Enem (57' Fedato), Gerardi. A disp.: Campani, Gavazzi, Ngom, Nina, Borsoi, Bakayoko, Astrologo, Venerandi, Garau, Parodi. All.: Brevi

PONTEDERA (3-4-1-2): Stancampiano; Shiba, Espeche, Martinelli; Somma (81' Peli), Catanese (68' Izzillo), Ladinetti (68' Guidi), Perretta; Benedetti (84' Bonfanti); Cioffi (68' Ianesi), Nicastro. A disp.: Siano, Vivoli, Goncalves, Mutton, Sosa, Di Bella, De Ioannon, Tripoli, Marcandalli. All.: Canzi

Arbitro: Mucera di Palermo

Reti: 43' Nicastro, 84' Rossoni

Note: espulsi al 76' Gerardi e all'82' Martinelli; ammoniti Shiba, Coppola, Ladinetti, Farroni, Catanese, Tonucci, Aucelli