Serie D, Arezzo troppo forte per un volenteroso Cascina

Dopo cinque risultati utili consecutivi, il Cascina interrompe la striscia positiva perdendo 3-0 sul campo dell'Arezzo nella settima giornata di Serie D girone E. Un risultato finale che punisce forse troppo severamente la squadra di Polzella, condannata dall'uno-due subìto in avvio di ripresa ma sempre in partita contro un avversario molto più quotato e favorita assoluta per la vittoria del campionato.

Al "Città di Arezzo" i padroni di casa, reduci dal pesante ko contro il Follonica Gavorrano, partono forte e nei primi 15' mettono alle corde il Cascina, seppur senza creare particolari palle gol. Poi la partita si riequilibra e il primo tempo sfila via con un'occasione per parte ma soprattutto molta lotta a centrocampo. Ad inizio ripresa blackout fatale del Cascina: al 48' Sparacello insacca di testa su cross di Strambelli per l'1-0 dell'Arezzo, al 51' Strambelli si mette in proprio e batte Rizzato con una conclusione dal limite. Il Cascina non si abbatte e col passare dei minuti prende campo, sfiorando il gol che accorcerebbe le distanze prima con Geroni poi con Remorini. Con i pisani sbilanciati in avanti alla ricerca del gol, all'85' Strambelli colpisce in contropiede non lasciando scampo a Rizzato per il gol del definitivo 3-0 aretino. Per i nerazzurri testa ora al prossimo impegno di domenica prossima contro il Flaminia Civita Castellana.

Arezzo - Cascina, il tabellino della partita

Arezzo - Cascina 3-0

AREZZO. Colombo, Mastino, Strambelli, Aliperta, Foggia, Lomasto, Sicurella, Pinna, Mancino, Campaner, Sparacello. A disp.: Balucani, Panatti, Marchetti, Pisanu, Evangelista, Ruggeri, Muzzi, Marras, Memushi. All.: Mariotti.

CASCINA: Rizzato, Arapi, Puleo, Geroni, Naldini, Pezzati, Carli, Malanchi, Mhilli, Remorini, Marabese. A disp.: Sbrana, Rossi, Zaccagnini, Casanova, Silvano, Pruneti, Giani, Bertolini, Biggeri. All.: Polzella.

Arbitro: Cardella di Torre del Greco

Reti: 48' Sparacello, 51', 85' Strambelli