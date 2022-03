Serie D, il Cascina torna con un punto dalla trasferta di Cannara

Pari a reti bianche nello scontro diretto in zona playout tra Cannara e Cascina. Le due squadre danno vita ad un match nel complesso equilibrato sul piano del gioco, in cui il Cascina si è fatto preferire per numero di occasioni costruite peccando però in fase di finalizzazione. All'11' Cesario, servito da Remorini, va al tiro da ottima posizione, trovando la respinta di piede di Lori, poi al 26' ancora il numero 9 nerazzurro, stavolta su servizio di Carli, spreca malamente. L'unico squillo dei padroni di casa arriva dopo 13' dal rientro dall'intervallo: Bazzoffia trova Diallo, che conclude verso la porta. Brivido per Biggeri. Nel finale il Cascina sfiora di nuovo il vantaggio. Corner di Remorini e colpo di testa da due passi del neontrato Bardini: palla a lato di pochissimo. Terzo risultato utile consecutivo per il Cascina.

Cannara - Cascina 0-0, il tabellino della partita

CANNARA: Lori, Orazzo, Frustini, Myrtollari, Bokoko, Bisceglia, De Sanctis, Mattia, Bazzoffia, Porzi, Diallo. A disp.: Cocchini, Xepapadakis, Lucentini, Xu, Brunetti, Tamponi, Corrado, Mingiano, Peluso. All.: Armilleri.

CASCINA: Biggeri, Puleo, Lici, Malanchi, Biagioni, Bernardini, Arapi, Carli, Cesario, Remorini, Mencagli. A disp.: Rizzato, Rossi, Pezzati, Franceschi, Naldini, Fiumalbi, Bardini, Zaccagnini, Giani. All.: Bozzi.

Arbitro: Duzel di Castelfranco Veneto