Cascina-Arezzo 1-2. Bozzi: "Pagati a caro prezzo due errori individuali"

Al termine del match che ha visto il Cascina perdere 2-1 al "Redini" contro l'Arezzo (leggi qui), l'allenatore dei nerazzurri Francesco Bozzi ha commentato il risultato e la prestazione dei suoi ai microfoni di Tele Etruria. Queste le parole del Mister:

"Abbiamo perso senza subire vere occasioni da gol, pagando a caro prezzo due errori individuali. Purtroppo, si sa, quando il portiere fa l'errore accade inevitabilmente il "patatrac". C'è amarezza perchè abbiamo fatto una buona prestazione a livello difensivo e in mezzo al campo; abbiamo tenuto testa all'Arezzo ed infatti è stata una partita molto equilibrata. Non ci sono state palle gol da entrambe le parti molto probabilmente per la bravura delle due difese che sono riuscite a contenere le punte avversarie. Per noi si tratta di un punto di ripartenza fondamentale, perché nonostante il risultato la squadra ha dimostrato di esserci e di provare sempre a giocarsela anche contro squadre di ben altro blasone e dagli obiettivi differenti".