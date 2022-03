Serie D, Cascina-Arezzo 1-2: lezione severa per i nerazzurri

Il Cascina esce sconfitto con l'onore delle armi dal match casalingo contro l'Arezzo quarto della classe. Partita molto combattuta e caratterizzata da pochi sussulti da ambo le parti, disputata su un terreno di gioco in condizioni precarie che non ha certamente favorito la spettacolarità. Il predominio territoriale dell'Arezzo trova sbocco al 25' del primo tempo: Biggeri non trattiene una punizione di Pinna e Calderini è lesto ad insaccare in tap-in. Giornata no per il portiere di casa, che al 42' determina il raddoppio degli amaranto con un altro pasticcio, stavolta sugli sviluppi di un giro palla difensivo: ne approfitta ancora Calderini. Il secondo tempo riparte su ritmi più bassi fino al gol dell'1-2 cascinese poco oltre il quarto d'ora: un retropassaggio di testa di Pinna manda fuori causa Colombo, tra i due si infila Mencagli che non sbaglia a porta sguarnita. Col passare dei minuti i nerazzurri aumentano i giri del motore, sfiorando il raddoppio nel finale con un'incursione sulla destra di Zaccagnini. Cascina ko e dagli altri campi non arrivano buone notizie: la vittoria 1-0 del Rieti contro la Pianese permette ai laziali di salire a 21 punti, agganciando proprio i nerazzurri adesso terzultimi in coabitazione.

Cascina - Arezzo 1-2, il tabellino della partita

CASCINA: 1 Biggeri, 2 Puleo (27' st 13 Zaccagnini), 3 Lici, 4 Venturi (40' st 18 Fiumalbi), 5 Biagioni, 6 Bernardini, 7 Bardini, 8 Geroni, 9 Bertolini (10' st 19 Cesario), 10 Remorini (10' st 17 Arapi) , 11 Mencagli (27' st 20 Giani). A disposizione: 12 Rizzato, 14 Rossi, 15 Franceschi, 16 Naldini. Allenatore: Francesco Bozzi.

AREZZO: 1 Colombo, 2 Biondi, 6 Pisanu (10' st 95 Pizzutelli), 8 Lazzarini, 16 Sicurella (10' st 5 Benedetti), 18 Calderini (37' st 11 Doratiotto), 19 Pinna, 21 Ruggeri, 23 Campaner (15' st 31 Marras), 26 Marchi, 90 Persano (40' st 10 Cutolo). A disposizione: 22 Balucani, 3 Mastino, 15 De Pellegrin, 33 Zona. Allenatore: Marco Mariotti.

Arbitro: Leonardo Di Mario di Ciampino (Vickrej Andrea Gookooluk di Civitavecchia - Emilio Giulio Leonardi di Ostia Lido)

Reti: 25' pt Calderini, 42' pt Calderini, 17' st Mencagli

Note: ammoniti Cesario (C), Pisanu (A), Remorini (C), Campaner (A), Benedetti (A)