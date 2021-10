Serie D, pareggio amaro per il Cascina: al "Redini" 1-1 contro il Cannara

Prosegue la striscia positiva del neopromosso Cascina, che centra il quinto risultato utile consecutivo nel match casalingo contro il Cannara, seppure l'1-1 finale stia stretto alla squadra allenata da Polzella. I nerazzurri dimostrano di essere in palla fin dalle prime battute, prendendo le redini del gioco e lasciando le briciole ad un avversario tutt'altro che semplice da affrontare. Al 35' il vantaggio cascinese: Geroni serve Bertolini, il quale verticalizza per Bertolini che infila Lori. Poco più tardi ancora Bertolini pericoloso, ma stavolta l'attaccante di casa non concretizza a tu per tu col portiere.

Nella ripresa il Cannara cerca di essere più incisivo, ma non si segnalano particolari pericoli per Biggeri e compagni fino all'85, quando, su un rinvio di Biggeri, capitan Bazzoffia intercetta la palla e dà il via all'azione di contropiede dalla quale nasce il gol del pareggio: un giocatore del Cascina atterra l'avversario al limite dell'area di rigore, il direttore di gara assegna la punizione agli ospiti ed espelle per fallo da ultimo uomo Biagioni nonostante le proteste dei nerazzurri per un presunto scambio di persona; Moracci si incarica di battere la punizione seguente e il tiro, dopo aver toccato la barriera, non lascia scampo a Biggeri per l'1-1 finale.

Cascina - Cannara, il tabellino della partita

Cascina - Cannara 1-1

CASCINA: Biggeri, Arapi, Biagioni, Geroni, Naldini, Puleo, Carli, Malanchi, Bertolini, Remorini, Marabese. A disp.: Rizzato, Rossi, Franceschi, Zaccagnini, Casanova, Nero, Pruneti, Silvano, Giani. All.: Polzella.

CANNARA: Lori, Bokoko, Xu, Mattia, Cerboni, Moracci, Lucentini, Belloni, Faraghini, De Sanctis, Bazzoffia. A disp.: Cocchini, Doko, Chiacchierini, Meschini, Della Vedova, Corrado, Bei, Papa, Vitaloni. All.: Brevi.

Arbitro: Gavini di Aprilia

Reti: 35' Bertolini (CAS), 85' Moracci (CAN)