UFFICIALE: la Serie D su Sportitalia anche in questa stagione. Domenica 14 novembre la prima partita in diretta

Due anni di indici di ascolto in crescita esponenziale hanno confermato che la “tv del territorio” è la vetrina ideale per il Campionato D’Italia, un connubio che si rinnova per la terza stagione consecutiva. Un prodotto d’alta qualità alla portata di tutti, in chiaro e gratuito, una gara in diretta su Sportitalia ogni domenica per tutta la stagione con un format rinnovato, un’esperienza unica per valorizzare al massimo la qualità del calcio espresso dai club della “quarta serie”. Spazio a tutte le realtà dei nove gironi che rappresentano il valore aggiunto della competizione, città dalla grande tradizione calcistica pronte a rilanciarsi e piccoli centri animati da passione e spirito di sacrificio.

Sportitalia quindi riapre le porte del Campionato di Serie D, si parte domenica 14 novembre alle 14.30 con la sfida tra Novara e Casale, allo stadio Silvio Piola di Novara, match di alta classifica dell’11^ giornata del girone A. Telecronaca di Gabriele Schiavi, commento tecnico di Francesco Parravicini, a bordocampo Giada Giacalone. Pre partita con collegamento dal Piola a partire dalle 14 con interviste e contributi. Ampio anche il post partita con le dichiarazioni a caldo dei protagonisti. Tutto live sul canale 60 del Digitale Terrestre e in HD sul canale 560. Live anche sull’app di Sportitalia scaricabile in modo gratuito su dispositivi IOS e Android.

(fonte foto e articolo: lnd.it)