Serie D, Cascina: il giovane Dragone completa il parco portieri nerazzurro

Il Cascina conclude una finestra invernale di mercato particolarmente intensa con l'acquisto del portiere classe 2002 Edoardo Dragone. Il nuovo estremo difensore nerazzurro, romano, vanta nel curriculum esperienze alla Pianese, alla Sanremese e all'Atletico Terme Fiuggi. Queste le sue prime parole rilasciate all'Ufficio Stampa del Cascina Asd:



“Ho sentito fin da subito il forte interesse della società. Sono arrivato così a Cascina ormai qualche settimana fa. Mi sono trovato subito bene con il gruppo. Si respira tanta umiltà, e si pensa solo a lavorare”



“Ho avuto occasione di veder giocare la mia nuova squadra a Rieti e a Montespaccato. Ho avuto una buona impressione, la classifica è sicuramente troppo severa per il Cascina. Ma si sa, nel calcio i risultati nascono aime’ anche da singoli episodi, dobbiamo sicuramente migliorare in quello”



“Il Poggibonsi? Parlerà il campo, noi non ci tireremo indietro sicuramente. Non permetteremo a nessuno di fare delle scampagnate a Cascina e contro il Cascina” conclude sorridendo Dragone.