Serie D, ribaltone sulla panchina del Cascina: esonerato l'allenatore Polzella

A ventiquattro ore dalla pesante sconfitta interna contro il Foligno (leggi qui), il Cascina comunica l'esonero dell'allenatore Luca Polzella e del suo vice Mirko Graziani. Salutano quindi i due tecnici artefici del ritorno in Serie D dei nerazzurri a 13 anni dall'ultima esperienza.

La società Asd Cascina comunica di aver sollevato Luca Polzella dall’incarico di allenatore della prima squadra, e Mirko Graziani dall’incarico di allenatore in seconda.

Ai tecnici, complici di numerosi successi sportivi in nerazzurro, va il ringraziamento più sentito per il lavoro svolto, per la grande professionalità e le qualità umane dimostrate, augurando agli stessi le migliore fortune.

La seduta di allenamento di domani sarà diretta dall’allenatore della formazione Juniores, Francesco Bozzi.

fonte: Cascina Asd