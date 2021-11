Serie D, Cascina - Flaminia 1-2: nerazzurri ko nella prima a porte aperte al "Redini"

Domenica amara per il Cascina, che perde 2-1 in casa contro il Flaminia Civita Castellana, nella giornata che segnava il tanto atteso ritorno del pubblico sugli spalti del "Redini". Partita dai ritmi piuttosto bassi quella tra le due squadre, che per almeno 25' lottano perlopiù a centrocampo senza creare particolari pericoli alle retroguardie avversarie. Poi, al 28', arriva il vantaggio del Flaminia: Sirbu, lasciato colpevolmente solo sul secondo palo dalla difesa nerazzurra, insacca con una semi-rovesciata in bello stile. Sotto di una rete, il Cascina cerca di reagire e prima dell'intervallo sfiora il pareggio prima con Carli, servito da Remorini, che calcia a lato a tu per tu con Opara, poi con Bertolini, in mischia sugli sviluppi di un corner di Geroni.

Al rientro dall'intervallo i padroni di casa riprendono da dove avevano finito e al 49' raggiungono l'1-1 con Bertolini, che ribadisce in rete la respinta del palo sul tiro da fuori di Marabese. Neanche il tempo di esultare che il Flaminia rimette la testa avanti, con Paun che risolve un batti e ribatti in area locale spedendo alle spalle di Rizzato la palla dell'1-2. Al 61' i laziali avrebbero anche l'occasione di allungare quando un intervento scorretto di Arapi su Sirbu in area viene sanzionato col calcio di rigore dal direttore di gara, ma lo stesso Sirbu si fa neutralizzare il tiro da Rizzato. Nella parte restante di gara Cascina in avanti alla ricerca del pareggio, seppur più timidamente rispetto a quanto avvenuto in avvio di ripresa, e Flaminia sulla difensiva a difendere il gol di vantaggio. Per il Cascina seconda sconfitta consecutiva e domenica prossima sfida dal quoziente di difficoltà altissimo in casa della capolista San Donato Tavarnelle.

Cascina - Flaminia Civita Castellana, il tabellino della partita

Cascina - Flaminia Civita Castellana 1-2

CASCINA: Rizzato, Arapi, Biagioni, Geroni, Puleo, Pezzati, Carli, Malanchi, Bertolini, Remorini, Marabese. A disp.: Biggeri, Rossi, Naldini, Zaccagnini, Casanova, Pistolesi, Pruneti, Giani, Mhilli. All.: Polzella.

FLAMINIA: Opara, Staffa, Carta, Traditi, Gasperini, Massaccesi, Sirbu, Ortenzi, Sciamanna, Paun, Ancillai. A disp.: Sordini, Colalelli, Barduani, Rondoni, Lazzarini, Sarritzu, Manoni, Fondi, Ingretolli. All.: Rambaudi.

Arbitro: Selvatici di Rovigo

Reti: 28' Sirbu (F), 49' Bertolini (C), 50' Paun (F)