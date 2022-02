Serie D, Cascina-Foligno 1-2: nerazzurri a picco

Ancora una sconfitta per il Cascina, ma stavolta, nello scontro diretto del "Redini" contro il Foligno, non è da salvare neanche la prestazione. Eppure i nerazzurri approcciano discretamente alla partita: dopo appena 2' una punizione insidiosa di Remorini attraversa tutta l'area avversaria, ma nessun giocatore locale riesce a trovare la deviazione. Poi, al 5', il vantaggio del Foligno: Settimi innesca Valentini, che si presenta a tu per tu con Dragone e lo infila nell'angolino. La reazione del Cascina è affidata ad un paio di iniziative da palla ferma concluse in un nulla di fatto. Al 22' il Foligno raddoppia: il direttore di gara punisce un intervento falloso di Puleo col calcio di rigore e dagli 11 metri Rossi insacca di potenza nonostante Dragone intuisca l'angolo di tiro. Sotto di due reti, i padroni di casa provano a scuotersi e allo scadere dei 45' accorciano le distanze su rigore, conquistato e trasformato, spiazzando il portiere, da Cesario.

Al rientro dall'intervallo il Cascina si presenta con ben quattro elementi nuovi rispetto alla prima frazione, ma la squadra non sembra beneficiarne, tanto che nel secondo tempo, nonostante il Foligno pensi quasi esclusivamente a difendersi, l'offensiva dei locali perde ancor più consistenza. L'unico vero sussulto si attesta nel recupero: sugli sviluppi di una rimessa lunga di Cesario, Falzano non trattiene la palla e Pezzati insacca in mischia. Sarebbe il gol del 2-2, ma il signor Tagliente di Brindisi lo annulla per un presunto fallo sul portiere da parte di Pezzati, giudicato molto discutibile dai locali. Il match finisce qui e per il Cascina, adesso penultimo in solitaria, si prospetta una serie di partite da non sbagliare per mantenere vive le speranze di salvezza.

Cascina - Foligno 1-2, il tabellino della partita

CASCINA: Dragone, Biagioni, Lici, Geroni, Bernardini, Puleo, Bardini, Carli, Cesario, Remorini, Bertolini. A disp.: Biggeri, Pezzati, Zaccagnini, Malanchi, Arapi, Fiumalbi, Naldini, Mencagli, Giani. All.: Luca Polzella.

FOLIGNO: Falzano, Dell'Orso, Caruso, Chiavazzo, Vespa, Rossi, Valentini, Tetteh, Ciganda, Settimi, Orlandi. A disp.: Sarro, Savarise, Cirone, Said, Amadio, Oliva, Miccio, Metelli, Bevilacqua. All.: Riccardo Tizzoni.

Arbitro: Tagliente di Brindisi, coad. da Scribani di Agrigento e Citarda di Palermo

Reti: 5' Valentini (F), 22' rig. Rossi (F), 45' rig. Cesario (C)