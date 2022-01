Serie D, il Cascina ferma la corsa del Follonica Gavorrano: 1-1 al "Redini"

CASCINA - Cascina e Follonica Gavorrano si dividono la posta in palio (1-1) nella prima giornata di ritorno di Serie D girone E. Un pareggio giusto per quanto mostrato dalle due squadre sul terreno di gioco, che soddisfa maggiormente i padroni di casa considerando il divario in classifica (ben 19 punti tra il Cascina terzultimo e il Follonica Gavorrano terzo).

Pronti-via e subito il Cascina si rende pericoloso sugli sviluppi di un corner battuto da Remorini, dal quale scaturisce una doppia deviazione in area con la palla che esce a fil di palo. Dalla parte opposta si fa vedere Fontana con una girata di sinistro, blocca a terra Dragone. Al 4' ancora Fontana, agevolato dal mancato intervento di Bernardini, ha la possibilità di presentarsi a tu per tu con Dragone e stavolta lo infila nell'angolino: 0-1. La partita prosegue su ritmi bassi, con gli ospiti che tengono maggiormente il pallino del gioco, dando la sensazione di poter far male ogni volta che tentano l'affondo, mentre il Cascina risulta piuttosto spuntato nel reparto offensivo. A 5' dalla fine del primo tempo il Follonica Gavorrano va ad un passo dal raddoppio: Mugelli si avventa sulla respinta di Dragone in seguito ad una punizione, ma spara clamorosamente sopra la traversa a porta sguarnita.

Al rientro dall'intervallo, il Follonica Gavorrano riparte col piede sull'acceleratore: Mugelli impensierisce subito Dragone con una conclusione sopra la traversa da centro area, poi i nerazzurri sono costretti per 10' a difendersi nella propria trequarti seppur senza concedere niente. La svolta della partita avviene con il triplo cambio effettuato da mister Polzella: dentro Biagioni, Carli e Bertolini, fuori Puleo, Malanchi e Fiumalbi. Al 55' Pezzati calcia di potenza sopra la traversa una punizione da posizione interessante, ma è il preludio alla crescita del Cascina, che col passare dei minuti prende campo, muovendosi in modo molto più armonioso. Al 68', al termine di una bella azione corale condotta da Bardini e Remorini, Carli va al tiro all'altezza del dischetto ma la mira non è delle migliori. Poi, al 74', ecco l'1-1: sugli sviluppi di un cross tagliato dalla sinistra di Remorini, Ombra travolge in uscita un attaccante del Cascina, causando il calcio di rigore che Remorini trasforma con un destro secco ad incrociare. Il Follonica Gavorrano prova a reagire e un tiro insidioso di Giustarini impegna Dragone, il Cascina invece agisce di ripartenza sfruttando la verve di un ispiratissimo Bertolini. Nonostante i 5' di recupero finali, il punteggio non subisce ulteriori variazioni. Un ottimo punto per il Cascina, atteso da un ciclo di partite cruciali per l'obiettivo salvezza.

Cascina - Follonica Gavorrano 1-1, il tabellino della partita

CASCINA: 1 Dragone, 2 Puleo (51' 13 Biagioni), 3 Lici, 4 Malanchi (51' 18 Carli), 5 Bernardini, 6 Pezzati, 7 Bardini, 8 Geroni, 9 Fiumalbi (51' 20 Bertolini), 10 Remorini, 11 Mencagli (85' 19 Naldini).

A disposizione: 12 Rizzato, 14 Rossi, 15 Franceschi, 16 Zaccagnini, 17 Casanova.

Allenatore: Luca Polzella.

Indisponibili: Giani, Cesario, Fatticcioni.

FOLLONICA GAVORRANO: 22 Ombra, 2 Bruni (75' 7 Grifoni), 3 Coccia, 5 Dierna, 6 Del Rosso (69' 8 Origlio), 10 Liurni, 11 Mugelli (64' 32 Giustarini), 18 Gasco, 20 Berardi, 24 Arduini (87' 21 Santapaola), 26 Fontana (83' 15 Sylla).

A disposizione: 1 Nannelli, 17 Fremura, 23 Lo Sicco, 66 Rosini.

Allenatore: Marco Bonura.

ARBITRO: David Kovacevic di Arco Riva (Filippo Tortolo di Basso Friuli - Carlo De Luca di Merano)

RETI: 4' Fontana (F), 74' rig. Remorini (C)