Serie D, il Cascina cede di misura al Lornano Badesse. Nerazzurri alla quarta sconfitta consecutiva

È crisi per il Cascina. Gli uomini di Polzella perdono 1-0 tra le mura amiche contro il Lornano Badesse e incappano nella quarta sconfitta consecutiva (seconda in casa), restando al penultimo posto in classifica. Al "Redini" gara piuttosto scialba nella prima frazione di gioco, con pochissime occasioni degne di nota ed entrambi i portieri praticamente inoperosi.

Nella ripresa primi 10' di marca locale e un paio di pericoli per Conti: prima un tiro da fuori di Geroni termina alto, poi Marabese andrebbe al tiro da ottima posizione ma l'assistente del direttore di gara segnala una posizione di fuorigioco. Col passare dei minuti il Lornano Badesse prende le redini del gioco e al 69' passa in vantaggio con Bonechi, abile a svettare di testa in area di rigore ed infilare Biggeri sugli sviluppi di un corner battuto da Corsi.

Il gol subìto complica i piani ad un Cascina che già di per sé fatica ad andare a segno e le sostituzioni effettutate da Polzella non portano gli esiti sperati. Solo allo scoccare del 90' i nerazzurri sfiorano il pareggio: sugli sviluppi di un angolo di Remorini, Naldini va al tiro ma Conti respinge; ancora corner e stavolta è Puleo a staccare di testa, ma la palla termina a lato. Cascina chiamato ad invertire la rotta già dalla prossima sfida contro l'ostico Tiferno Lerchi.

Cascina - Lornano Badesse, il tabellino della partita

Cascina - Lornano Badesse 0-1

CASCINA: Biggeri, Arapi, Biagioni, Geroni, Puleo, Pezzati, Carli, Malanchi, Bertolini, Remorini, Marabese. A disp.: Rizzato, Rossi, Naldini, Zaccagnini, Casanova, Pruneti, Franceschi, Fiumalbi, Giani. All.: Polzella.

LORNANO BADESSE: Conti, Cecconi, Paparusso, El Jallai, Bonechi, Schiaroli, Chiti, Di Blasio, Gozzerini, Andreoli, Corsi. A disp.: Siliberto, Berardi, Mari, Manganelli, Scali, Cappelli, Discepolo, Guidarelli, Diarrassouba. All:: Gennaioli

Arbitro: Bouabid di Prato

Rete: 69' Bonechi