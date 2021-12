Serie D. Cascina, ecco il centravanti: preso Cesario dalla Pianese

La società nerazzurra lo aveva promesso, “Faremo di tutto per mantenere la categoria, nel mese di Dicembre valuteremo qualsiasi occasione di mercato che possa valerne la pena”.



E così, dopo l’arrivo di Matteoli, Bardini e Lici, ufficializzato in queste ore anche l’ingaggio del forte attaccante abruzzese Michele Cesario.

Quattro le reti siglate da Cesario in questa prima parte di stagione, una proprio anche al Redini.



Michele Cesario attaccante abruzzese classe 1994



“Durante la trasferta con la Pianese (società bianconera dalla quale arriva Cesario) a Cascina, ero già stato piacevolmente colpito dall’organizzazione della squadra e della società. Sono felice di aver trovato un accordo”



“La mia personale prima parte di stagione non e’ da considerarsi ne positiva ne negativa. Ho siglato 4 reti, complice un po’ di sfortuna è un po’ anche di meno bravura mia. Lo ammetto. Spero comunque di fare quei gol che mi mancano qui a Cascina”



“Sono una punta centrale, ho sempre giocato in quel ruolo. Personalmente non conosco nessuno dei miei nuovi compagni, mi hanno però parlato molto bene di Remorini i miei ormai ex compagni della Pianese. Sono sicuro che mi troverò bene”

fonte foto e articolo: Pagina Facebook "Cascina Asd"