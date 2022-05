Serie D, Cascina ad un passo dalla salvezza diretta. Bozzi: "Vogliamo chiudere i conti"

Penultima di campionato con vista sul traguardo salvezza diretta per il Cascina. Nel pomeriggio di oggi, calcio d'inizio alle ore 16, i nerazzurri proveranno a fare punti contro i laziali del Montespaccato. Alla vigilia del match del "Redini" ha parlato mister Francesco Bozzi:

“I risultati dello scorso weekend hanno aperto degli scenari importanti in chiave salvezza. Per noi era importante vincere contro il Rieti, e ci siamo riusciti. Nei prossimi novanta minuti non dobbiamo abbassare la guardia. Vogliamo e dobbiamo chiudere i conti. Al solito abbiamo lavorato intensamente durante la settimana, e siamo pronti per affrontare questo sprint finale. La salvezza sembrava una cosa impensabile dodici giornate fa. Oggi è alla nostra portata. Andiamo a giocarcela”

fonte: Cascina Asd