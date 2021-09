Serie D, Cascina nel girone E: le avversarie

Inizialmente prevista per le ore 13 di oggi 7 settembre, dopo settimane e settimane di attesa, la pubblicazione dei gironi del campionato di Serie D 2021/22 non poteva che incorrere in vari ritardi capaci di rimandare l'appuntamento fino alle 15.30.

Pronostici della vigilia confermati per il Cascina, inserito nel girone E assieme ad una buona rappresentanza di squadre toscane (ben 10 su 18), oltre ad alcune umbre e laziali. Di seguito l'elenco:

GIRONE E

Arezzo, Cannara, Cascina, Flaminia Civitacastellana, Foligno, Follonica Gavorrano, Lornano Badesse, Montespaccato, Pianese, Poggibonsi, Pro Livorno, Rieti, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Scandicci, Sporting Trestina, Tiferno Lerchi, UniPomezia.

In attesa dei calendari, da sottolineare che per la società cascinese questo campionato ha un sapore speciale, rappresentando il ritorno in Serie D a 13 anni dall'ultima volta (stagione 2007/2008), e questo, oltre all'ottimo lavoro sul mercato svolto dal DS Scaramuzzino, si tratta certamente di un buon punto di partenza per ben figurare anche nella massima serie dilettantistica.