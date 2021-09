Serie D, Cascina e Pianese impattano 2-2. Ottima prestazione della squadra di Polzella

Un ottimo Cascina acciuffa allo scadere il pareggio contro un avversario importante come la Pianese (fino a due stagioni fa in Serie C), conquistando il primo punto in campionato dopo la sconfitta all'esordio di Gavorrano.

A differenza del match di domenica scorsa, la squadra di Polzella parte bene e si rende protagonista di 90' in cui dà la sensazione di potersela giocare alla pari al cospetto di una squadra molto più esperta ed attrezzata. Al 26' il neoacquisto Giani sblocca il punteggio a favore del Cascina: sugli sviluppi di un batti e ribatti in area, il numero 11 di casa batte Vivoli e sigla il primo gol con la nuova maglia.

Il vantaggio dura soltanto due minuti: sugli sviluppi di una rimessa laterale, la retroguardia cascinese si fa trovare impreparata, Cesario lancia Palma, che segna a tu per tu con Biggeri. Prima dell'intervallo la Pianese completa la rimonta con lo stesso Cesario, che sveste i panni di assist-man e insacca a compimento di un'azione di contropiede.

Ad inizio ripresa nelle fila del Cascina esce Giani ed entra Bertolini, che al 60' colpisce il palo con una conclusione insidiosa. La formazione di casa non molla e negli ultimi 20' gioca perlopiù nella metà campo avversaria alla ricerca del pari, sfruttando la verve dei subentrati. Al 90' la mossa di Polzella risulta vincente, con Rossi che stacca di testa su cross di Marabese e spedisce alle spalle di Vivoli per il 2-2 finale.

Cascina-Pianese, il tabellino della gara

Cascina - Pianese 2-2

CASCINA: Biggeri, Zaccagnini (76' Rossi), Puleo (76' Naldini), Malanchi (67' Carli), Fatticcioni, Pezzati, Arapi, Silvano (46' Bellucci), Marabese, Geroni, Giani (52' Bertolini). A disp.: Rizzato, Franceschi, Casanova, Pruneti. All.: Luca Polzella.

PIANESE: Vivoli, Ambrogio (67' Iacullo), Seminara, Gagliardi, Folino, Simeoni, Palma, Brenci (46' Stivaletta), Cesario (61' Lepri), Convitto (67' Cericola), Marino (76' Bagaglini). A disp.: Mazzi, Gasco, Kondaj, Mattiolo. All.: Roberto Bacci.

Arbitro: Palmieri di Conegliano, coad. da Lanzellotto di Roma 2 e Serra di Tivoli

Reti: 26' Giani (C), 28' Palma (P), 42' Cesario (P), 90' Rossi (C)

Note: ammoniti Bertolini (C) Folino, Palma, Cericola (P)