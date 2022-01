Serie D | Cascina, Polzella: "Con il Poggibonsi un'ottima prova. Paghiamo la poca incisività in avanti"

Tanto amaro in bocca per il Cascina al termine della prima partita nel nuovo anno: al "Redini" i nerazzurri se la sono giocata pressoché alla pari con il temibile Poggibonsi, secondo in classifica, crollando soltanto a 10' dalla fine (0-1), puniti su calcio di punizione (leggi qui). L'allenatore del Cascina Luca Polzella, ai microfoni di PisaToday, ha commentato così il momento dei suoi, attesi domenica prossima da un'altra sfida complicata contro il Follonica Gavorrano:

"Siamo rammaricati: contro il Poggibonsi i ragazzi hanno fatto una buonissima prestazione, ma in questo campionato ci sta capitando spesso di perdere nonostante questo. Dispiace per il risultato, paghiamo la poca incisività in avanti. Quella di domenica era la prima partita con diversi nuovi acquisti in campo dall'inizio: alcuni sono sempre imballati (Cesario e Lici vengono da infortuni), mentre ad esempio Bardini e Bernardini sono andati molto bene. Ci vorrà un pochino di tempo per amalgamarsi, è naturale. A cavallo tra girone di andata e di ritorno non abbiamo un calendario fortunatissimo: prossima domenica abbiamo il Follonica Gavorrano (una delle favorite), una squadra forte e solida con cui all'andata perdemmo 2-0. Noi però abbiamo necessità di fare punti e dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto nell'ultima giornata, con l'aggiunta di maggior cattiveria in zona gol. L'arrivo di Bernardini è stato importante perché, come ha già dimostrato domenica, rappresenta una garanzia in più in sostituzione di capitan Fatticcioni, il quale sta recuperando alla grande e spero che rientrerà in tempo per le ultime partite di campionato".