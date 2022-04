Serie D, il Cascina ingrana la terza: battuta la Pro Livorno 2-0

Cascina - Pro Livorno Sorgenti 2-0, il tabellino della partita

CASCINA: Rizzato, Rossi, Lici, Geroni, Biagioni, Bernardini, Remorini, Giani, Malanchi, Carli, Mencagli. A disp.: Biggeri, Puleo, Zaccagnini, Naldini, Bardini, Arapi, Bertolini, Fiumalbi, Bellucci. All.: Bozzi.

PRO LIVORNO SORGENTI: Rossi F., Cavalli, Falleni, Fancelli, Solimano, Bertini, Camarlinghi, Bachini, Canessa, Tartaglione, Rossi G.. A disp.: Tani, Samba, Salemmo, Bertelli, Stringara, Filippi, Baracchini, Turini, Casalini. All.: Brondi.

Arbitro: Lipizer di Verona, coad. da Callovi di San Donà di Piave e Petarlin di Vicenza

Reti: 75' Carli, 79' Bertolini

Note: ammoniti Giani (C), Remorini (C), Rossi D. (C), Fancelli (P), Lici (C), Casalini (P)