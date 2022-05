Serie D, il Cascina suona la quinta sinfonia: Rieti ko 2-1

Con le unghie e con i denti, il Cascina batte 2-1 in rimonta il Rieti e, con tre punti di vantaggio sulla zona playout a due gare dal termine, vede avvicinarsi il traguardo della salvezza diretta. Inizio equilibrato, poi intorno alla mezz'ora si attestano una buona occasione per parte: per il Cascina, Carli non riesce ad agganciare un cross di Mencagli, mentre dalla parte opposta Geroni salva provvidenzialmente sugli sviluppi di un corner del Rieti. Al 38' i laziali sbloccano il punteggio con un pizzico di fortuna: un tiro di Scibilia viene deviato da un tocco di schiena di Biagioni e finisce in rete. Nel secondo tempo il Cascina riparte col piede sull'acceleratore, provando in tutti i modi ad agguantare il pareggio. Cesario non concretizza due situazioni interessanti prima del gol dell'1-1 di Giani, al 79': su lancio lungo di Remorini, Cesario spizza di testa per Giani, il quale insacca a tu per tu con Marenco. La formazione di Bozzi ci crede e porta a casa l'intera posta in palio grazie al gol decisivo di Mencagli, all'89', servito da Remorini in contropiede. Per il Cascina si tratta del quinto successo consecutivo.

Cascina - Rieti 2-1, il tabellino della partita

CASCINA: Biggeri, Rossi, Lici, Geroni, Biagioni, Bernardini, Remorini, Bertolini, Bardini, Carli, Mencagli. A disp.: Rizzato, Zaccagnini, Puleo, Naldini, Malanchi, Arapi, Giani, Cesario, Fiumalbi. All.: Bozzi.

RIETI: Marenco, Canestrelli, Benhalima, Menghi, De Martino, Cerroni, Scibilia, Falilo, Pedone, Tortolano, Attili. A disp.: Giori, Scalon, Esposito, Manca, Cesani, Orlandi, Ghita, Morra, Vari. All.: Boccolini.

Arbitro: Nuzzo di Seregno

Reti: 38' autorete Biagioni (R), 79' Giani (C), 89' Mencagli (C)