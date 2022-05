Cascina, una salvezza capolavoro. Bozzi: "Fatto un percorso importante, squadra sempre propositiva"

Mancano ancora 90' al termine della stagione (domenica trasferta a Poggibonsi), ma in casa del Cascina, dopo il raggiungimento della salvezza diretta con una giornata di anticipo, è già tempo di bilanci. Di ritorno in Serie D dopo 13 anni, i nerazzurri sono riusciti a centrare la permanenza nella massima serie dilettantistica grazie soprattutto ad un girone di ritorno dal rendimento altisonante, che ha visto la formazione di mister Francesco Bozzi (subentrato il 17 febbraio a Luca Polzella) raccogliere ben 27 punti in 13 partite.

"Quando ho preso la squadra siamo partiti con l'obiettivo primario dei playout - esordisce Bozzi nell'intervista rilasciata a PisaToday - eravamo penultimi in classifica e non dovevamo assolutamente retrocedere. Poi, vedendo i risultati che stavamo facendo, abbiamo cominciato a credere a qualcosa di più. Siamo partiti forte, poi abbiamo subìto due sconfitte a mio parere immeritate con Flaminia ed Arezzo, ma avevamo la sensazione che la squadra c'era e poteva far bene. Il mercoledì abbiamo battuto il San Donato e abbiamo avuto la conferma di cosa saremmo potuti riuscire a fare, come dimostra poi la serie di vittorie finale. Abbiamo fatto un percorso importante in questi mesi e siamo stati ripagati".

Un cammino in crescendo, costruito prima di tutto su una fase difensiva attenta ed organizzata, capace di concedere agli avversari solo 8 gol nelle ultime 13 partite. Il Cascina vanta infatti la quinta retroguardia meno battuta del torneo. "Ci abbiamo lavorato tanto - afferma Bozzi - Mi sono imposto di cercare di cambiare il meno possibile sulla linea difensiva, puntando sulla costanza degli interpreti ma soprattutto sullo stesso schieramento. Siamo riusciti a trovare una quadratura anche grazie all'innesto a gennaio di Bernardini: un giovanissimo che si è rivelato leader. Tutti i ragazzi, dal primo all'ultimo, si sono sentiti responsabilizzati: tante volte abbiamo vinto o ribaltato partite nell'ultima mezz'ora quando abbiamo fatto i cambi. Il mio primo lavoro è stato quello di levare alcune etichette ai ragazzi: molti di loro pensavano di poter ricoprire solo alcuni ruoli specifici o c'era il pensiero che in un certo modulo un giocatore "X" non avrebbe potuto giocare. Io ho accompagnato in particolare i più giovani in questo percorso facendogli capire che sarebbero potuti essere anche altro fuori dalla loro comfort zone: fa parte della crescita e dell'evoluzione di un giocatore".

Per il tecnico classe '76, promosso dalla formazione Juniores, si è trattata della prima esperienza sulla panchina di una Prima squadra. Un inizio col botto, alla guida di un gruppo che non finirà facilmente nel dimenticatoio. "Poter allenare subito in Serie D per me è stata una grandissima fortuna - confessa Bozzi - avevo sempre detto che sarebbe stata la categoria perfetta per partire per la voglia, la ricerca e lo studio che ci dedico. Mi piace lavorare come un professionista e la Serie D, allenandoci cinque volte a settimana, è perfetta perché permette di sviluppare tutte le idee che un allenatore ha. È stato un colpo di fortuna, ma devo dire, per una volta, che me lo sono meritato. Per come la vedo io questo Cascina verrà ricordato come una squadra dominante, che ha sempre cercato di essere propositiva a dispetto di quanto si possa pensare di una squadra che lotta per la salvezza. È stato bello riuscire a fare così tanti punti, ma di più lo è stato vedere la squadra che nel mentre si divertiva. Dopo la vittoria 1-0 a Trestina, il capitano Fatticcioni (giocatore che ha avuto tante esperienze in D e in C) mi ha detto che era tanto che non si divertiva così: questo è un grande successo. Mi piacerebbe riuscire a confermarmi a Cascina".