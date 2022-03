Serie D, Cascina da impazzire: la capolista San Donato cade 1-0 al "Redini"

Impresa del Cascina, che batte 1-0 la capolista San Donato Tavarnelle al "Redini", portandosi a sole quattro lunghezze dalla zona salvezza diretta. Nel primo tempo le due squadre danno vita ad una prolungata fase di studio, interrotta al 27' dal gol del vantaggio nerazzurro: Mencagli si avventa come un falco su un retropassaggio affrettato degli ospiti e infila Balli dal limite. Sesto gol per l'attaccante cascinese prelevato nel mercato invernale. Il San Donato reagisce e al 33' per un soffio non trova l'immediato pareggio: sugli sviluppi di un contropiede, Russo serve al centro Zini, il quale calcia clamorosamente a lato da due passi. Prima dell'intervallo ancora Russo e Zini si rendono pericolosi, ma Rizzato fa buona guardia. Nella ripresa il Cascina prima perde per infortunio il portiere Rizzato (entra Biggeri) poi resta in inferiorità numerica al 69' a causa dell'espulsione per doppia ammonizione di Bernardini. Nonostante l'inerzia sembra favorire il San Donato, la retroguardia locale respinge colpo su colpo le offensive avversarie e anche gli ultimi tentativi di Zini e Buzzegoli finiscono in un nulla di fatto. Esulta mister Bozzi: questo Cascina ha tutto per centrare l'obiettivo.

Cascina - San Donato Tavarnelle 1-0, il tabellino della partita

CASCINA: Rizzato, Rossi, Puleo, Geroni, Biagioni, Bernardini, Bardini, Carli, Bellucci, Remorini, Mencagli. A disp.: Biggeri, Franceschi, Pezzati, Naldini, Arapi, Malanchi, Giani, Cesario, Fiumalbi. All.: Bozzi.

SAN DONATO TAVARNELLE: Balli, Zini, Caciagli, Russo, Montini, Regoli, Poli, Guidi, Zini, Noccioli, Brenna. A disp.: Cardelli, Viti, Ciurli, Buzzegoli, Pisaneschi, Borghi, Tognetti, Contipelli, Fradella. All.: Indiani.

Arbitro: Ceriello di Chiari

Rete: 27' Mencagli

Note: Espulso al 69' Bernardini (C)